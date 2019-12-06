В российском городе реконструируют очистные сооружения за миллиард рублей

В Твери на реконструкцию очистных сооружений выделили более 1,1 миллиарда рублей до 2022 года. Об этом сообщает региональное издание «Все о Твери».

«Работы должны быть проведены на самом высоком уровне. Это качество материалов и технологий, культура организации работ, фотофиксация всех этапов. Обязательна регистрация подрядных организаций как налоговых резидентов Тверской области», — отметил губернатор региона Игорь Руденя в ходе совещания в правительстве.

Так, до конца 2019 года начнется реконструкция очистных сооружений в Конаково, в которую планируется вложить 365 миллионов рублей.

Кроме того, к модернизации готовят нитку водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиарда.

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