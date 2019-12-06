США наказали всех покупателей нефти

Стоимость тарифов на перевозку нефти с помощью танкеров резко выросла в течение осени из-за того, что США ввели санкции против китайского судоходного гиганта COSCO за сотрудничество с Ираном. В настоящее время на холостом ходу стоят как минимум 15 танкеров компании, что удерживает ставки, пишет Bloomberg.

Ограничительные меры против COSCO действуют с сентября этого года. В октябре тарифы на перевозку сырой нефти и мазута выросли на 130 процентов, достигнув максимума за 11 лет.

Несмотря на корректировку они все равно остаются почти на 50 процентов выше, чем перед санкциями. Такая ситуация также привела к повышению стоимости доставки бензина и дизельного топлива.

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Как объяснил исполнительный вице-президент COSCO Shipping Хуан Сяовэнь, в общей сложности под удар попали 45 крупнотоннажных танкеров из 50-ти, которые есть у компании по данным на июнь этого года. Сейчас COSCO пытается изменить структуру собственности, чтобы вывести суда из-под действия ограничительных мер.

Как следует из условий санкций, фрахтователи должны свернуть свои отношения с попавшими под ограничения судами до 20 декабря. Адвокаты COSCO уже провели переговоры с просьбой отложить этот срок, а правительство Китая пытается добиться отмены ограничений в рамках первого этапа торговой сделки с США. Если ни один из этих способов не сработает, то к новому году стоимость тарифов может вновь резко вырасти.

Дополнительное давление на рынок оказывает изменение стандартов Международной морской организации (ИМО), которая с 2020 года установила новые ограничения на количество серы в судовом топливе. Из-за этого некоторым танкерам придется на время покинуть рынок, чтобы провести модернизацию.

Ранее министры стран ОПЕК предсказали, что общая добыча нефти в США с 2020 года начнет расти значительно более сдержанными темпами. С ними согласны нефтетрейдеры и руководители нефтяных компаний. Причиной этого станут проблемы сланцевых компаний.

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