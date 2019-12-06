Джиджи Хадид снялась топлес на крыше

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид приняла участие в фотосессии для французского модного дома Chanel. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци запечатлели 24-летнюю модель, стоящей топлес на крыше театра Гранд-опера в Париже. Девушка позировала с короткой стрижкой в черной летящей юбке с поясом, длинных перчатках и массивном жемчужном ожерелье. Обнаженную грудь она прикрывала руками.

Ранее сообщалось, что Джиджи Хадид приняла участие в показе Chanel's Metiers d'art 2019-2020. Во время шоу она вышла на подиум в сверкающем твидовом костюме, состоящем из пиджака, рукава которого оканчивались белыми манжетами, и юбки до колен. Под пиджаком модели не было ничего, кроме многослойных черных и жемчужных бус, свисавших до пояса.

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