Мэр Липецка не увидела оскорблений в матерном обращении к строителям

Мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что никого не оскорбляла в видеообращении к строителям, в котором материлась из-за отсутствия работников в парке. Ее слова передает телеканал «360» в субботу, 7 декабря.

Уваркина объяснила, что была крайне возмущена тем, что в рабочее время строители отсутствовали на объекте. «Я записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла. Кто-то из участников группы в WhаtsАрр поступил непорядочно — сделал личное публичным», — подчеркнула она.

Чиновница добавила, что благодаря ее действиям «работа в парке кипит».

Ранее в субботу в сети появилось видео того, как Уваркина ходит по парку и матерится на строителей, которых нет на рабочих местах. Отмечалось, что поведением мэра из-за записи займется комиссия по этике.

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