Видео с матерящейся на строителей главой Липецка слили в сеть

В сети появилось видео того, как мэр Липецка Евгения Уваркина ходит по парку и матерится на строителей, которых нет на рабочих местах. Запись опубликовал Telegram-канал Mash в субботу, 7 декабря.

«Коллеги, это ****** [неприемлемо], — объявила Уваркина во время осмотра городского парка. — Никто, ***** [черт подери], мусор не убирает. Где народ?»

«20-го числа сдача, ***** [понимаете], 20-го числа сдача! В понедельник — губернатор» — добавила чиновница.

Отмечается, что запись предназначалась для личного чата, однако затем ее слили в сеть. Поведением Уваркиной займется комиссия по этике.

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