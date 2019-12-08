Продавец редкой двухрублевой монеты отказался от квартиры в центре Москвы

Житель Санкт-Петербурга, выставивший двухрублевую монету за миллиард рублей, отказался обменять ее на квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Продавец рассказал, что ему уже предлагали и 50 тысяч рублей, однако он отказался: для него такая сумма ничтожна. «Мне предложили 150 квадратных метров в центре Москвы, я отказался», — отметил мужчина.

Выставленная петербуржцем на продажу монета номиналом два рубля была отчеканена в 2016 году на Московском монетном дворе. Согласно описанию, ее уникальность состоит в том, что ее аверс повернут относительно реверса ровно на 90 градусов.

Продавец выразил надежду на то, что редкая монета имеет ценность для коллекционеров, а также указал на возможность обмена, однако не уточнил его условия. «Нет, я никого не ввожу в заблуждение, я никого не заставляю покупать эту очень редкую монету», — написал он.

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