Названы три этапа старения человека

Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.

Отмечается, что первый этап старения наступает в 34 года, второй — в 60 лет, третий — в 78. Такое деление объясняется сдвигами в белках жидкой части крови, которые происходят в организме человека в определенном возрасте, пишет издание.

В ноябре эксперты назвали продукты, которые помогут сохранить молодой вид и упругость кожи. Так, например, улучшить вид кожи могут помидоры. Содержащийся в томатах антиоксидант ликопин, а также витамины А и С, обновляют кожу лица. При ежедневном употреблении помидоров, защита кожи от ультрафиолета увеличивается на 33 процента, а также замедляются процессы старения.

Кроме того, по словам ученых, полезен будет зеленый чай, который благотворно влияет не только на кожу, но и на сосуды, а для устранения воспалительных процессов лучшим продуктом признана брокколи.

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