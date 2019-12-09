ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

Представитель ФСИН отметил, что прошедшая акция не отражает реального положения дел с обеспечением жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы (УИС). В Службе также опровергли информацию о выселении работников из ведомственного жилья без предоставления другого. «Речь идет об одном из домов, где сейчас идет процесс согласования с городскими властями вопроса о передаче ведомственного жилья в собственность проживающих там сотрудников и пенсионеров УИС», — добавили во ФСИН.

Ранее в декабре «Фонтанка» сообщила об акции «Бездомный полк», которую запустили бывшие и действующие сотрудники ФСИН из Москвы с требованием обеспечить их обещанным жильем. Позже инициаторов акции поддержали пенсионеры и работники Федеральной службы из Санкт-Петербурга.

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