Мужчина обустроил нарколабораторию в церкви

Полицейские в американском городе Бакстон, штат Мэн, задержали мужчину, который устроил нарколабораторию в игровой комнате в здании методистской церкви. Об этом сообщает New York Post.

5 декабря руководство Бакстонской Объединенной методистской церкви сообщило в полицию о «подозрительной активности» в игровой комнате наверху в здании храма.

Полицейские обнаружили в помещении «предметы, связанные с процессом производства амфетамина». Они задержали 33-летнего Мэттью Андерсона (Matthew Anderson) по подозрению в организации нарколаборатории.

Мужчина не смог выплатить залог в 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей) и содержится в тюрьме округа Йорк. Рассмотрение его дела назначено на 24 января.

Ранее сообщалось, что профессор японского университета Тацунори Ивамур учил студентов изготовлению метилендиоксиметамфетамина (МДМА), широко известного как экстази, чтобы «расширить их знания» о фармацевтических препаратах. Руководство университета попросило прощения у студентов и их родителей и пообещало провести разъяснительную беседу с профессором по завершении расследования.

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