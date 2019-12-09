Польские фанаты приехали в Россию подраться и попались полиции

19 фанатов варшавской «Легии» в ноябре приехали в Калининградскую область, чтобы подраться с болельщиками московского «Спартака», однако были задержаны полицией. Об этом сообщает портал tvn24.pl.

По информации источника, фанаты обеих команд договорились устроить массовую драку: с каждой стороны должны были участвовать по 33 человека, никакого оружия использовать было нельзя. Ультрас красно-белых заверили поляков, что полиция не придет в поле, где они должны были встретиться.

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Тем не менее, фанатов «Легии» на месте встретили вооруженные сотрудники правоохранительных органов. Все они были задержаны и отправлены на родину. Также нарушители получили пятилетний запрет на въезд в Россию.

1 декабря десятки фанатов «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом». Полиция заявила, что таким способом она предотвратила массовые беспорядки в городе. В ответ на это фанаты большинства российских клубов объединились и устроили акцию: в минувшем туре Российской премьер-лиги они покидали стадионы на 30-й или 40-й минутах игр. Российских болельщиков поддержали поклонники футбола из других стран, в частности, Польши и Сербии.

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