Кремль прокомментировал предложение перенести время встречи Путина и Зеленского

Российской делегации в Париже не поступало предложения перенести время встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что Россия в настоящий момент исходит из согласованного плана.

Как сообщалось ранее, украинская сторона предложила изменить формат проведения встречи «нормандской четверки», которая проходит в Париже. В частности, Украина захотела провести встречу Зеленского с Путиным до начала саммита в «нормандском формате».

Личные переговоры Путина и Зеленского планировалось провести после встречи «нормандской четверки». Предполагается, что стороны обсудят реализацию минских соглашений, обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и российско-украинскую границу.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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