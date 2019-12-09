В России мать издевалась над дочерью и лишила ее жилья

В Новосибирске мать издевалась над дочерью, била ее, подставляла перед коллекторами, а теперь выселяет из квартиры, на которую девушка имеет право. Об этом пишет «Сиб.фм».

27-летняя Александра до 2000 года жила вместе с матерью в квартире, которая досталась от отца — ветерана боевых действий в Афганистане. Потом начались судебные разбирательства между родителями, после чего Александра стала жить с папой. Мать пыталась вернуть дочь, хотя даже не знала даты ее рождения, указывала Александру в домовой книге как мальчика, регулярно избивала девочку, похищала из школы (классная руководительница скрывала факт побоев, поскольку дружила с матерью Александры), а один раз даже побрила ее налысо. Также за девушкой следил ее старший брат, который всегда был на стороне матери и бил сестру по рукам за то, что та клала себе в чай три ложки сахара вместо двух.

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Когда Александра подросла, мать стала указывать ее в качестве контактного лица по кредитам, которые она оформляла без ведома дочери. Девушке неоднократно приходилось объяснять коллекторам, что она не имеет к займам никакого отношения.

В апреле этого года Александра подала иск на принудительное вселение к своей матери, так как имеет право проживать в этой квартире. Таким образом она хотела восстановить справедливость — ей надоели постоянные переезды из одного общежития в другое и ночевки в арендованной машине. Однако мать подала встречный иск на принудительное выселение Александры из этой же квартиры.

«И суд его удовлетворил! А мой оставил без внимания. На суде не учитывались все обстоятельства моей жизни с ней в детстве. Там были показания еще с первого суда между моими родителями о том, что мама надо мной издевалась. Но почему-то эти данные не показались важными в этом вопросе», — поделилась Александра. Теперь она собирается подать жалобу в апелляционный суд.

Ранее стало известно о жителе Омска, который поджег свою квартиру, чтобы та не досталась его сестре. До мужчины дошли слухи, что его сводная сестра собирается переоформить квартиру их матери на себя. Девушка это отрицала, однако брат ей не поверил и поджег квартиру, облив бензином.

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