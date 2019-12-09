Совфед призвал разобраться с российскими чиновниками после решения WADA

Необходимо разобраться с чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику и позволяют WADA использовать их промахи для кампании против России, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 9 декабря.

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В свою очередь, вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев назвал решение WADA серьезным ударом по российскому спорту. По его мнению, Москва должна ответить в жесткой форме. Парламентарий подчеркнул, что «навести порядок» в этой области может глава государства.

Ранее в понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Запрет распространяется на все международные соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, РФ лишена права проводить на своей территории крупные международные спортивные соревнования.

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