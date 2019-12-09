МОК назвал условие для защиты российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) предложил российским властям передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) подлинную базу данных Московской лаборатории для защиты невиновных спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

В МОК посчитали, что виновные в манипуляциях с базой данных должны понести наказание. По мнению членов комитета, в этом случае новое поколение российских атлетов будет полностью ограждено от подозрений.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Россию права принимать международные турниры и участвовать в таковых на четыре года. В МОК поддержали подобные рекомендации. Возможные санкции грозят российской стороне из-за несоответствия между данными Московской антидопинговой лаборатории и информацией, имевшейся в распоряжении экспертов WADA.

Решение по российскому вопросу исполком агентства должен принять позднее 9 декабря.

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