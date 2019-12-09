Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта дела Шакро Молодого

Вестминстерский магистратский суд Лондона вынес решение по запросу Генпрокуратуры об экстрадиции предпринимателя Дмитрия Смычковского. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на адвоката.

По данным издания, подозреваемый в передаче взятки в размере одного миллиона долларов бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Александру Дрыманову не будет выдан России. При этом задержали Смычковского в Лондоне на основании выданного Россией судебного распоряжения.

В ходе слушаний в Лондоне также стало известно, что Смычковского подозревают в передаче взятки бывшему руководителю управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко в виде автомобиля Jeep Wrangler за информацию, которой располагало ведомство.

Ранее суд отпустил Смычковского под залог. Российское следствие считает, что он был посредником в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО.

10 октября скрывающийся в Лондоне Смычковский дал показания по делу о взятке адвокату одного из фигурантов расследования. Бизнесмен отрицал, что передавал кому-то из них деньги, утверждая, что действовал безвозмездно.

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