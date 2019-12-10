Еще один российский регион объявил 31 декабря выходным

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе переносится рабочий день с 31 на 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает «Интерфакс».

По мнению Дрозденко, «это решение позитивно воспримет большинство жителей Ленинградской области», поскольку они смогут спокойно подготовиться к встрече Нового года 31 декабря.

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Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих.

В начале месяца сразу в нескольких регионах объявили 31 декабря выходным днем. Так, 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников спросил своих подписчиков в Instagram, надо ли делать 31 декабря выходным днем, и, получив 92 процента положительных голосов, издал соответствующее распоряжение. 3 декабря аналогичное решение принял губернатор Кировской области Игорь Васильев. В Крыму также перенесли рабочий день для государственных служащих с 31 декабря на 28 декабря.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

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