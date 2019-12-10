Знаменитый баянист из Измайловского парка покончил с собой

Знаменитый баянист, который развлекал посетителей столичного Измайловского парка, покончил с собой. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Уточняется, что в понедельник, 9 декабря, 81-летний пенсионер после посещения больницы приехал с дочерью домой. Он отправился к себе в комнату, в то время как дочь вместе с другими родственниками сидела на кухне. «Вдруг услышала сильный грохот. Даже сначала не сообразила, что произошло. Забегаю в спальню, а там папа лежит. Из уха у него текла кровь», — рассказала женщина.

Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть баяниста. Полиция обнаружила в квартире пистолет и гильзу. Как оказалось, оружие не было зарегистрировано.

«Мы обыкновенная семья. Папа работал до пенсии на заводе "Салют". Откуда он взял эту штуку, для нас на всю жизнь останется загадкой», — отметила дочь музыканта. Она пояснила, что ее отец страдал от тяжелой болезни.