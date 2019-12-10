Российские пенсионеры обокрали елку и попали на видео

В Воронеже пожилые местные жители сняли с городской елки новогодние игрушки и сложили их в мусорные пакеты. Их действия попали на видео, сообщает телеканал РЕН ТВ. Видео опубликовано на YouTube.

На появившихся в сети кадрах видно, как трое пенсионеров, несмотря на присутствие других людей, снимают крупные шары с дерева. Отмечается, что для домашней елки такие украшения не подойдут из-за размера.

Ранее сообщалось о россиянах, которые устроили налет на выпавшие из фуры мандарины в Рыбинском районе Красноярского края, где перевернулась перевозившая фрукты фура. В результате ДТП весь груз оказался на земле, но пролежал там недолго. К месту быстро сбежались местные жители с ящиками и авоськами, которые за сутки «заботливо перегрузили валяющиеся фрукты по своим домам». «Авария с предновогодним настроением», — написал очевидец произошедшего.

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