Путин присудил Хабенскому госпремию за благотворительность

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за 2019 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 10 декабря.

Так, госпремия за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности присуждена актеру и режиссеру Константину Хабенскому, который является учредителем благотворительного фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности стала председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова.

Благотворительный фонд Хабенского был основан в 2008 году. К настоящему моменту организация помогла более чем 2,5 тысячи детей, обеспечила профессиональное обучение 5,5 тысячи врачей.

47-летний Хабенский является заслуженным артистом России. В 2016 году за свою благотворительную деятельность он получил премию «Импульс добра».

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