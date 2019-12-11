Сурков ответил Авакову на слова о «сдавших нервах» российской делегации в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков ответил главе МВД Украины Арсену Авакову, который заявил, что у представителя российской делегации сдали нервы в ходе переговоров с украинской стороной в Париже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в среду, 11 декабря.

«Не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного», — сказал Сурков.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также опроверг высказывание Авакова, заявившего, что Сурков «психанул» во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе в рамках «нормандского саммита».

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По словам Авакова, помощник российского президента разбросал бумаги после того, как услышал об отказе Киева разводить войска по всей линии соприкосновения.

Позже глава МВД Украины также сообщил, что на переговорах «нервы сдали» и у украинского президента Владимира Зеленского, и он попросил главу МИД России Сергея Лаврова не кивать головой.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность Минским соглашениям от 2015 года.

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