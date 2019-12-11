Россия предоставит США туалет на МКС

Из-за поломки туалета на американском сегменте МКС Россия предоставит астронавтам США возможность пользоваться аналогичным устройством на российском сегменте станции, сообщается в трансляции НАСА.

В настоящее время туалет на американском сегменте находится на ремонте. Всего на МКС имеются четыре таких устройства, из которых по одному находятся в российским модуле «Звезда» и американском Tranquility, еще два туалета есть на пристыкованных к станции космических кораблях «Союз МС».

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В ноябре на МКС вышли из строя все туалеты.

В июле 2018 года ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила от НАСА новые заказы в рамках контракта по обслуживанию и ремонту туалета на американском сегменте МКС.

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