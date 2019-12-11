Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в России

Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход — регулярную выплату, которую получает каждый проживающий в России гражданин от государства, независимо от уровня дохода и занятости. Соответствующее заявление он сделал в Общественной палате в ходе пленарного заседания международной конференции «От неравенства к справедливости. Мировой опыт и решения для России», сообщает URA.RU.
По его словам, базовые выплаты — «безусловно хорошо с точки зрения простого человека», однако их введение в ближайшее время не ожидается, поскольку неизвестно, когда государство сможет найти средства на реализацию этой идеи.
Холманских обратил внимание на то, что уровень заработной платы стал фактором раздражения для россиян. Так, средняя зарплата по всей стране — 47,7 тысячи рублей, однако в Москве ее размер составляет 85 тысяч рублей, а в Свердловской области — менее 40 тысяч рублей. «Это вызывает негативную реакцию граждан, большая часть которых не видит этих денег в своих кошельках», — резюмировал он.
По данным портала, эксперимент с безусловным базовым доходом проводился в Канаде, Италии, Финляндии и Швейцарии. При этом в 2018 году власти Финляндии признали программу неудачной и отказались продлевать ее на следующий год.
Путин освободил Холманских от должности полпреда 26 июня 2018 года. В 2011-м в эфире программы «Разговор с Владимиром Путиным» он раскритиковал проходившие по всей России митинги и пообещал «выйти и отстоять свою стабильность», в результате чего приобрел известность.
В настоящий момент он занимает должность председателя совета директоров «Уралвагонзавода» и председателя движения «В защиту человека труда».