Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в России

Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход — регулярную выплату, которую получает каждый проживающий в России гражданин от государства, независимо от уровня дохода и занятости. Соответствующее заявление он сделал в Общественной палате в ходе пленарного заседания международной конференции «От неравенства к справедливости. Мировой опыт и решения для России», сообщает URA.RU.

По его словам, базовые выплаты — «безусловно хорошо с точки зрения простого человека», однако их введение в ближайшее время не ожидается, поскольку неизвестно, когда государство сможет найти средства на реализацию этой идеи.

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Холманских обратил внимание на то, что уровень заработной платы стал фактором раздражения для россиян. Так, средняя зарплата по всей стране — 47,7 тысячи рублей, однако в Москве ее размер составляет 85 тысяч рублей, а в Свердловской области — менее 40 тысяч рублей. «Это вызывает негативную реакцию граждан, большая часть которых не видит этих денег в своих кошельках», — резюмировал он.

По данным портала, эксперимент с безусловным базовым доходом проводился в Канаде, Италии, Финляндии и Швейцарии. При этом в 2018 году власти Финляндии признали программу неудачной и отказались продлевать ее на следующий год.

Путин освободил Холманских от должности полпреда 26 июня 2018 года. В 2011-м в эфире программы «Разговор с Владимиром Путиным» он раскритиковал проходившие по всей России митинги и пообещал «выйти и отстоять свою стабильность», в результате чего приобрел известность.

В настоящий момент он занимает должность председателя совета директоров «Уралвагонзавода» и председателя движения «В защиту человека труда».

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