Полпред Путина узнал о своей отставке на поминках

Бывший полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских узнал о своей отставке на поминках в Нефтеюганске. Об этом сообщает газета Znak.

Утром во вторник, 26 июня, Игорь Холманских вместе с другими чиновниками, депутатами и политиками принял участие в традиционных поминальных мероприятиях в Нефтеюганске по случаю гибели в 1998 году мэра города Владимира Петухова.

«Приехав в Югру в статусе высокопоставленного сотрудника администрации президента РФ, он уедет из региона в непонятном статусе», — пишет издание.

Ранее во вторник на официальном сайте Кремля был опубликован указ главы государства об отставке уральского полпреда. Вместо Холманских помощником президента назначен Николай Цуканов.

Глава государства также освободил от должности полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева. Новое назначение получил генерал-майор Александр Матовников. Полпредом в Центральном федеральном округе стал Игорь Щеголев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!