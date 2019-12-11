Псковские власти решили дать искусственному интеллекту госзадачи: в регионе проведут исследования по разработке специализированной платформы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предполагается, что это позволит органам госвласти моделировать и прогнозировать решения государственных задач в различных сферах жизни, включая экономику и социальную политику. Проведение исследований планируют начать в 2020 году.

Россия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года планирует увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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