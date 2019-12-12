Жена Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита» в ее адрес

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказала о проклятиях болельщиков сине-бело-голубых в ответ на желание пары усыновить темнокожего ребенка. Ее слова приводит «Бизнес Online».

Семак заявила, что с детства мечтала о темнокожем ребенке. Она отметила, что ее пост в соцсетях на эту тему вызвал критику среди поклонников «Зенита» в ее адрес. «Это дошло до руководства: "Сергей Богданович, соизмеряйте риски". Какие-то фанаты "Зенита" начали меня проклинать, писать: "Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое», — рассказала жена тренера.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. 10 декабря команда вылетела из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе G. В турнирной таблице Российской премьер-лиги петербуржцы лидируют, набрав 45 очков в 19 матчах.

Анна Семак вместе с мужем воспитывает семерых детей. Пара планирует поехать в Гвинею-Бисау для съемок фильма о детях-альбиносах.

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