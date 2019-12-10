«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» крупно проиграл лиссабонской «Бенфике» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Португалии на стадионе «Эштадиу да Луш» и завершилась со счетом 3:0. Первый мяч на 47-й минуте забил полузащитник Франко Серви. Второй гол на счету нападающего Пицци, который после удаления с поля Дугласа Сантоса на 56-й минуте реализовал пенальти. Окончательный счет установил Сердар Азмун, забивший в свои ворота на 79-й минуте.

В параллельном матче французский «Лион» сыграл вничью с немецким «РБ Лейпцигом» (2:2). Таким образом, сине-бело-голубые после шести туров имеют семь очков и занимают четвертое место в группе G. «Лион» идет вторым (восемь очков), «Бенфика» третьей (семь). Лидирует «РБ Лейпциг», в его активе 11 баллов.

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