Родственники объяснили закрытый гроб на похоронах Лужкова

Члены семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объяснили, почему на церемонии прощания его гроб был закрыт, сообщает «Интерфакс».

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Источник из окружения родных рассказал агентству, что таким образом родственники хотели убрать ассоциацию со смертью. По их мнению, благодаря закрытому гробу пришедшие на мероприятие не увидят мертвого Лужкова и смогут сохранить о нем память как о живом, энергичном человеке.

Ранее сообщалось, что на прощание с экс-мэром в храм Христа Спасителя приехал президент Владимир Путин. На фотографии он стоял у закрытого гроба, покрытого российским флагом.

О смерти Юрия Лужкова стало известно 10 декабря. Ему было 83 года. Главврач больницы в Мюнхене, где ему незадолго до смерти провели срочную операцию на сердце, рассказал о случившемся с политиком инфаркте. После коронарографии у него началось редчайшее осложнение, которое и привело к смерти.

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