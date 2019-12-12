Путин приехал на прощание с Лужковым

Президент России Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в центре Москвы на прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает «Интерфакс».

Российский лидер возложил к закрытому гробу Лужкова букет красных роз и перекрестился, затем выразил соболезнования его родным, в том числе супруге политика Елене Батуриной и их дочерям. Некоторое время президент поговорил с вдовой, отмечает агентство.

В телеграмме родным и близким Лужкова глава государства назвал бывшего мэра столицы «личностью неординарного масштаба, ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком», передает агентство. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путина и Лужкова связывали «теплые и конструктивные отношения».

Церемония продлится до 14:00 по московскому времени, после чего состоятся похороны на Новодевичьем кладбище. Место для могилы выбрано возле захоронения бывшего премьер-министра Евгения Примакова.

О смерти Юрия Лужкова стало известно во вторник, 10 декабря. Ему было 83 года. Он возглавил столицу в 1992 году. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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