Аварийная посадка самолета на оживленную трассу попала на видео

В городе Финикс американского штата Аризона самолет с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку, не долетев до места назначения. Происшествие попало на камеры уличного видеонаблюдения, запись опубликовало Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 11 декабря, около восьми часов утра. Воздушное судно Piper PA-34 готовилось к посадке в аэропорту Дир Вэлли, но вынуждено было приземлиться примерно в трех километрах от взлетно-посадочной полосы.

На размещенных в сети кадрах видно, как самолет резко снижается и падает в районе местного автопарка. Затем, отмечает издание, он выкатился на оживленную трассу, повредил несколько транспортных средств, оказавшихся на его пути, и остановился в середине проезжей части.

В результате произошедшего пострадали находившиеся на борту 48-летний пилот и 42-летний пассажир, а также оказались повреждены фюзеляж летательного аппарата и одно крыло. Причины произошедшего пока неизвестны. Местное управление Федеральной авиационной администрации США устанавливает обстоятельства случившегося.

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