Организатора украинского марша на Крым задержали в европейском аэропорту

Главу запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» и организатора украинского марша на Крым Рефата Чубарова задержали в аэропорту одной из европейских стран. Об этом Чубаров сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел ночью 12 декабря в столице Румынии. Чубарова задержали в аэропорту Бухареста во время прохождения паспортного контроля. Пограничники изъяли у него документы и на протяжении 3,5 часа удерживали в трансферной зоне без объяснения причин. Чубаров отметил, что его освобождение стало возможным благодаря немедленному вмешательству украинских дипломатов.

В произошедшем глава экстремистской организации обвинил «ядовитые щупальца российских спецслужб». Он отметил, что он и его коллеги, чтобы избежать их, прекратили поездки в страны Центральной Азии, Казахстан, Армению и Белоруссию. Однако он не ожидал, что его «достанут» в Бухаресте, куда он приехал на встречу с государственным секретарем Министерства иностранных дел Румынии.

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6 декабря стало известно, что Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров сообщал, что в ней примут участие граждане разных стран, а меджлис подготовит обращение к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН, депутатам Европарламента и участникам других структур. Дата шествия пока не определена. Чубаров объяснил, что целью акции является привлечение внимания к проблемам крымских татар.

В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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