Скандальный свитер с Сантой и кокаином стал бестселлером в сети

Скандальный рождественский свитер бренда FUN Wear с изображением Санта-Клауса и кокаиновых дорожек стал бестселлером номер один у онлайн-ретейлера Amazon. Об этом свидетельствует информация на сайте последнего.

Речь идет о джемпере со снежинками, в центре которого изображен сидящий на диване Санта-Клаус. Перед ним на столе лежит горстка белых шариков и три дорожки белого порошка. Рядом нанесена фраза Let it snow («Пусть идет снег»).

В настоящий момент вещь продается с пометкой самого популярного продукта в категории новых женских свитеров. Ее стоимость составляет 31,99 доллара (две тысячи рублей).

Ранее в декабре крупнейшей в мире торговой сети Walmart пришлось изъять из продажи указанный праздничный свитер из-за жалоб покупателей. Скандал разразился и в социальных сетях: пользователей ужаснул неподобающий рисунок, изображающий детского персонажа в похабном виде. В результате компания принесла извинения клиентам, отмечая, что изъятая из реализации продукция не отражает ценностей торговой сети.

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