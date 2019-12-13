Аваков порассуждал о вариантах возвращения Украине границы в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о возможности компромиссного переходного варианта совместного патрулирования российско-украинской границы в Донбассе для ее передачи под контроль Киеву во время проведения местных выборов. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Он отметил, что Украина готова своими полицейскими силами обеспечить порядок в Донбассе. «И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например патруль из пяти человек: двое — из Национальной полиции Украины, один — из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы», — порассуждал Аваков.
По его словам, несмотря на то, что в минских соглашениях закреплена необходимость создания «народной милиции», существующие в самопровозглашенных республиках Донбасса подразделения должны быть распущены.
Аваков отметил, что предлагаемый Украиной вариант взят из опыта урегулирования военных конфликтов. «Такая ситуация была в Хорватии. Это переходный период такой специальной сложнейшей полицейской миссии. Он длится недолго, он чрезвычайно тяжелый для самих полицейских, он чреват гигантскими конфликтами внутри и даже жертвами, потому что стычки все равно возникают. Но, видимо, другого пути нет, и это самый минимальный объем сложностей, которые мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет», — резюмировал глава МВД Украины.
Ранее Аваков рассказал о планах страны по возвращению границы на территории Донбасса под свой контроль. Он заявил, что Украина планирует постепенно занимать небольшие участки приграничных территорий.