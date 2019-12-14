В России оценили заявление Киева о «Северном потоке-2»

В России оценили заявление Киева об остановке реализации «Северного потока-2» из-за американский санкций. Заявление прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT.

По его словам, американская сторона делает все для остановки проекта, однако настоящая причина этого — «не спасение Украины». Депутат уверен, что власти США руководствуются исключительно экономическими мотивами. «США стремятся поставлять Европе свой сланцевый газ, а неуместная радость официального Киева в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских "партнеров" Украины», — отметил Белик.

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Депутат также добавил, что в «Северном потоке-2» заинтересована вся Европа, поэтому с подобными высказываниями стоит быть осторожными.

Ранее Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что санкции США против газопровода помогут остановить его реализацию. По его словам, остановка проекта нужна для «энергетической безопасности» Европы, а также «стратегического баланса» на ее территории.

10 декабря Конгресс США заложил санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в оборонный бюджет на 2020 год.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года. Изначально газопровод хотели начать эксплуатировать в конце 2019-го, однако эти планы пришлось отложить в связи с действиями властей Дании, которые до ноября отказывались выдать проекту разрешение на прокладку труб в ее экономической зоне.

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