Экономика
 
Последние новости
Песков рассказал о беседе на «повышенных тонах» во время «нормандского саммита»
Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов
«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке
Тарасова предрекла Загитовой завершение карьеры
Наркологический диспансер загорелся в Тюмени
В США ограничили число лиц с доступом к телефонным разговорам Трампа
Роман Полански обвинил Харви Вайнштейна в травле
Украинского политолога выгнали из российского шоу после перепалки с ведущим
На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета
Новости партнеров

В России оценили заявление Киева о «Северном потоке-2»

Перейти в «Мою Ленту»

В России оценили заявление Киева об остановке реализации «Северного потока-2» из-за американский санкций. Заявление прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT.

По его словам, американская сторона делает все для остановки проекта, однако настоящая причина этого — «не спасение Украины». Депутат уверен, что власти США руководствуются исключительно экономическими мотивами. «США стремятся поставлять Европе свой сланцевый газ, а неуместная радость официального Киева в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских "партнеров" Украины», — отметил Белик.

Депутат также добавил, что в «Северном потоке-2» заинтересована вся Европа, поэтому с подобными высказываниями стоит быть осторожными.

Ранее Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что санкции США против газопровода помогут остановить его реализацию. По его словам, остановка проекта нужна для «энергетической безопасности» Европы, а также «стратегического баланса» на ее территории.

10 декабря Конгресс США заложил санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в оборонный бюджет на 2020 год.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года. Изначально газопровод хотели начать эксплуатировать в конце 2019-го, однако эти планы пришлось отложить в связи с действиями властей Дании, которые до ноября отказывались выдать проекту разрешение на прокладку труб в ее экономической зоне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке-2»
Украина понадеялась на остановку «Северного потока-2» из-за американских санкций
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Добрались

В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
00:56Сегодня

Украина понадеялась на остановку «Северного потока-2» из-за американских санкций

20:5613 декабря

Набиуллина не смогла назвать себя птицей

20:2513 декабря

На Гайдаровском форуме подведут итоги десятилетия БРИКС

Экономика00:0112 декабря
Церемония, посвященная дебюту первичного публичного размещения акций Saudi Aramco (IPO) на саудовской фондовой бирже

С протянутой трубой

Как арабская нефтяная компания обогнала Apple с Microsoft и стала самой дорогой в мире
19:0413 декабря

США и Китай договорились о торговом перемирии

18:5113 декабря

Украина осталась довольна Россией в газовом вопросе

17:1813 декабря

Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину

Экономика02:5110 декабря

Газовый тупик

Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
17:1413 декабря

Европа запретила Украине производство марки сыра

15:5613 декабря

Грузия оценила потери из-за России

15:1513 декабря

Молдавия подстраховалась от потери российского газа

Россия
«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке
и. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ. Находясь в седьмом по счету дальнем походе, в ноябре 2016 г. - январе 2017 г. крейсер впервые принял участие в боевых действиях - палубные истребители корабля наносили удары по инфраструктуре террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) на территории Сирии. Лев Федосеев/ТАССНа крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Огнем охвачен весь энергоотсек. Есть пострадавшие
Наркологический диспансер загорелся в Тюмени
«Война — это, сука, страшно»
25 лет назад российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
Песков рассказал о беседе на «повышенных тонах» во время «нормандского саммита»
Юрий ЛужковДорогой москвич
Умер Лужков. Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые, но всегда хотел большего
В смерти Лужкова обвинили врачей
Все материалы
Мир
В США ограничили число лиц с доступом к телефонным разговорам Трампа
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Основатель американской ЧВК тайно поговорил с вице-президентом Венесуэлы
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Грета Тунберг захотела отдохнуть от экоактивизма
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
На Украине рассказали о возможных переговорах Трампа и Зеленского
Все материалы
Бывший СССР
На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить
Нормандская заморозка
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными
ДНР оценила стремление Украины получить контроль над границей с Россией
Все материалы
Экономика
В России оценили заявление Киева о «Северном потоке-2»
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
Украина понадеялась на остановку «Северного потока-2» из-за американских санкций
Церемония, посвященная дебюту первичного публичного размещения акций Saudi Aramco (IPO) на саудовской фондовой биржеС протянутой трубой
Как арабская нефтяная компания обогнала Apple с Microsoft и стала самой дорогой в мире
Набиуллина не смогла назвать себя птицей
Газовый тупик
Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
На Гайдаровском форуме подведут итоги десятилетия БРИКС
Все материалы
Силовые структуры
Стали известны подробности уголовного прошлого убийцы студентки РУДН
Дмитрий ЗахарченкоВыжали все сроки
Главарь самой мощной банды 90-х, полковник-миллиардер и Кокорин с Мамаевым: кто сел и вышел в 2019-м
Американских преподавателей депортировали из России из-за незаконной работы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат Соколова заявил о влиянии лекарств на совершение убийства
Виктор Шеймов«Мне промывали мозги с самого детства»
Майор КГБ сбежал в США и раскрыл все советские секреты. За измену ему обещали миллион долларов
Топ-менеджера «Росгеологии» приговорили к 3,5 годам за мошенничество
Все материалы
Наука и техника
Аварии «Адмирала Кузнецова» объяснили деградацией ВМФ России
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)Секс, радиация, рок-н-ролл
Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
Microsoft представила Xbox нового поколения
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Перетяжеленная российская «Федерация» не долетит до Луны
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
Названы лучшие игры года
Все материалы
Спорт
Тарасова предрекла Загитовой завершение карьеры
Наших бьют
Российские клубы провалились в еврокубках. Такого не было почти 20 лет
Тутберидзе объяснила решение Загитовой приостановить карьеру
Хосеп Гвардиола«Мы наделали много ошибок»
Неожиданный провал Гвардиолы и взлет «Ливерпуля» с «Лестером» — главные события тура АПЛ
Приостановившая карьеру Загитова рассказала о планах на будущее
По волчьему следу
На чем можно заработать в 17-м туре АПЛ
Загитова приостановила карьеру
Все материалы
Культура
Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов
Цвет женщины
Как британский фотограф покорил мир и размыл грань между коммерцией и искусством
Роман Полански обвинил Харви Вайнштейна в травле
Безумное время
Главные сериалы десятилетия: рейтинг телешоу, которые определили 2010-е
Сын Валерии снова попал в аварию
Темные тела
Мрачные истории на лучших черно-белых снимках со всего мира
Мединский задумал переломить привычку россиян ходить на голливудское кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Украинского политолога выгнали из российского шоу после перепалки с ведущим
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Соловьев назвал слова Зеленского пустым трепом
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину
«Мир должен видеть моего 23-сантиметрового красавчика»
Почему россияне посылают интимные фото друг другу и что с этим делать
Ведущего приговорили к тюрьме за сексуальное домогательство к 10-летней девочке
Все материалы
Ценности
Популярный британский певец нарядился в сарафан и попал на обложку журнала
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Девушка вышла замуж в пляжном наряде и насмешила пользователей сети
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Платье Мелании Трамп на балу Конгресса высмеяли в сети
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Бывший президент Украины пересел на Mercedes за 500 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Надушившуюся парфюмом пассажирку самолета сочли преступницей в аэропорту
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за загадочного зловония
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Перечислены способы избежать доплаты за провоз багажа в самолете
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Опасная посадка пассажирских самолетов в ураган попала на видео
Все материалы
Из жизни
Учителя вызвали экзорциста для изгнания злых духов из школьниц
Джек Роланд Мерфи«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»
Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
Стриптизер станцевал для пожилой британки в доме престарелых и исполнил ее мечту
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Три солнца в небе шокировали жителей китайского города
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
Все материалы
Автомобили Юрия Лужкова
От Москвича до кабриолета за миллион долларов
Классика легкосплавных дисков
15 вариантов колес, которые добавляют машинам 100500 пунктов красоты
Первый тест купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe
По праву ли новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe носит шильдик AMG?
Hyundai i30 N против Renault Megane RS
В булочную или на трек: чем корейский выскочка i30 N ответит лучшему хот-хэтчу всех времен?
Новую Kia Optima не будут продавать таксистам
Porsche сделала звездолет для «Звездных войн»
Показана маленькая и мощная Toyota с полным приводом
Все материалы
Дом
В Грузии продали резиденцию Саакашвили
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Путин объяснил опасность искусственного снижения ставки по ипотеке
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Россиянка подселила гастарбайтеров в комнату к своим детям
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Бывший особняк Брэда Питта и Дженнифер Энистон подешевел
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
На Ямале откроют выставку о династии Романовых
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Все материалы