Украина понадеялась на остановку «Северного потока-2» из-за американских санкций

Киев надеется, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» помогут остановить его реализацию. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

По словам Кулебы, остановка проекта нужна для «энергетической безопасности» Европы, а также «стратегического баланса» на ее территории. Он призвал связанные с «Северным потоком-2» компании немедленно прекратить работу над газопроводом, а также отметил важность роли американских партнеров для достижения этой цели.

Ранее Конгресс США заложил санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в оборонный бюджет на 2020 год.

Строительство газопровода практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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