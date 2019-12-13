Германия попросила США не вводить санкции против России

Глава МИД Германии Хайко Маас попросил США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Он заявил, что германское правительство уже ведет переговоры с Вашингтоном и просит не применять санкции против России. По словам дипломата, Берлин «принципиально отвергает» вмешательство, которое может повлиять на всю Европу.

Глава МИД отметил, что только Евросоюз может решать вопросы своей энергетической политики. Маас подчеркнул, что ввод санкций станет настоящим вмешательством США в дела Европы.

Ранее немецкий депутат Вальдемар Гердт раскритиковал правительство за антироссийские санкции. По его словам, Берлин специально втянули в конфликт с Москвой из-за запуска «Северного потока-2».

1 декабря стало известно, что Вашингтон может ввести санкции против нескольких немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом». Позднее сообщалось, что Германия задумается о контрмерах, если США наложат ограничения против «Северного потока-2».

Строительство газопровода практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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