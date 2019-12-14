В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии. Видео в субботу, 14 декабря, публикует портал UFA1.RU.

Ролик был снят очевидцем на улице Строителей. На кадрах видно, как работники укладывают новое дорожное покрытие на заснеженной улице.

«14 декабря. Температура на улице — минус 12 градусов», — прокомментировал автор видео.

В сентябре сообщалось, что работники дорожной службы при ремонте федеральной автодороги «Колыма» уложили асфальт толщиной в полметра и с крутым откосом. Причины, по которым рабочие проявили такое рвение, были непонятны. Высказывалось предположение, что в 10-километровый отрезок трассы решили вложить весь асфальт, который должен был быть уложен на значительно большем участке. Пользователи соцсетей прозвали инновацию «Царь-асфальт», по аналогии с гигантскими Царь-пушкой и Царь-колоколом.

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