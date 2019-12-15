Facebook расширит программу противодействия дезинформации на Украине, заявила менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук. Об этом сообщает «Детектор медиа».

По словам Крук, Facebook возьмется за дезинформацию на Украине к 2020 году. К тому времени будет запущена система под названием Тhird-party fact-checker, которая уже работает в других странах. Она добавила, что компания имеет 46 глобальных партнеров, занимающихся проверкой информации, но на Украине таких партнеров пока нет.

Крук рассказала, что проверку информации будут проводить другие компании, поскольку у Facebook нет технической возможности набрать штат экспертов для самостоятельной проверки. При этом в их работу организация не будет вмешиваться. «Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылки на статью, которая развенчивает определенный миф», — пояснила представитель Facebook.

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