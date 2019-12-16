Российского офицера спецсвязи нашли с пулей в груди

В Челябинской области 40-летнего лейтенанта спецсвязи нашли с пулевым ранением в груди в гостинице. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает URA.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, происшествие случилось в ночь на пятницу, 13 декабря. Постояльцы гостиницы услышали выстрел и увидели лежащего мужчину, после чего они вызвали наряд скорой помощи и полицейских. Офицер был госпитализирован.

Уточняется, что выстрел произведен из служебного пистолета. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружием, ранение не является криминальным.

В настоящее время по факту случившегося ведется доследственная проверка.

Ранее, 15 декабря, стало известно, что московский девятиклассник случайно выстрелил из отцовского боевого пистолета и погиб. Выяснилось, что двое подростков играли с пистолетом, и в какой-то момент оружие выстрелило, в результате чего один из них скончался.

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