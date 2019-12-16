В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Свою позицию он озвучил во время разговора с писателем и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым. Тот заявил, что «название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы — название для очень узкого круга людей».

Позднее советник Токаева Ерлан Карин уточнил, что, по мнению президента, идея о переименовании Алматы может обсуждаться только с учетом мнения подавляющего большинства жителей города. При этом сейчас необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития города.

Алма-Ата была переименована в Алматы в 1993 году.

23 марта Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы Казахстана Астаны в город Нур-Султан — в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!