Россиянка пролила кофе на попутчика в самолете и осталась с разбитым носом

Российский турист разбил нос пассажирке самолета за пролитый на него кофе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на лайнере, летевшем из Гоа в Москву. По информации канала, 49-летняя Наталья Кадарова опрокинула на попутчика Алексея Кащеева чашку кофе, после чего мужчина ударил ее. В итоге он сломал туристке нос.

После посадки в международном аэропорту Внуково имени Туполева пострадавшей женщине вызвали скорую, а Кащеева передали полиции.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.

В июне стюардесса авиакомпании Ryanair пролила на пассажира кипяток, в результате чего он получил сильные ожоги. Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Фару (Португалия) в Глазго. Бортпроводница, проходившая между рядами с тележкой с напитками, опрокинула на ноги 49-летнего Томаса Макнаба пять стаканов с кипятком.

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