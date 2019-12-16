На Кубани нашли способ привлечения инвестиций

Увеличение господдержки рыбоводству на Кубани позволит возродить консервное производство в регионе и повысит инвестиционную привлекательность отрасли. Такое мнение высказал начальник управления рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза Краснодарского края Артем Шевченко. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Наша цель — увеличить в регионе не только само производство товарной рыбы, но повысить объемы переработки, чтобы в крае производился конечный продукт: консервы, вяление, копчение», — сказал он.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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