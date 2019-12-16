Бывшая студия Зеленского напомнила ему о невыполненных предвыборных обещаниях

Артисты юмористической студии «Квартал 95 », которую ранее возглавлял президент Украины Владимир Зеленский, на концерте исполнили песню про его невыполненные предвыборные обещания. Информацию опубликовала в своем Instagram-аккаунте пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Зеленский также присутствовал на выступлении.

«Весна прошла давно, еще не сел никто, а что, зимой у вас сажать не принято?» — спели артисты.

Зеленский основал студию «Квартал 95» в 2003 году. До избрания президентом он был художественным руководителем проекта, а также ведущим некоторых программ. В сериале «Слуга народа» Зеленский сыграл учителя истории, который становится президентом Украины. Глава государства отмечал, что у него и его персонажа много общего: их объединяют общие ценности и стремление улучшить жизнь украинцев.

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