Россия отвергла выводы ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины

Россия отвергает выводы миссии ООН по правам человека на Украине о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.

В министерстве заявили, что оценки ООН итогов обмена пленными между Россией и Украиной вызвали недоумение. Обвинения в жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины голословны, добавили там.

«Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов», — говорится в сообщении.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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