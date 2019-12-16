Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

США используют турецкие военные базы только с разрешения Анкары. Так в Пентагоне отреагировали на угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана выгнать американских военных с военных баз страны, передает ТАСС.

В американском военном ведомстве отметили, что рассматривают статус сил США в Турции как «символ многолетней приверженности сотрудничеству и защите стратегического партнера и союзника по НАТО». Также Минобороны США стремится сохранить эти отношения, «призывая Турцию проводить конструктивную политику в отношении разногласий», добавил представитель Пентагона.

15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.

О введении санкций США против Турции из-за военной операции в Сирии стало известно 15 октября. Под ограничительные меры попали министерство энергетики, Минобороны и ряд чиновников высшего уровня.

Также комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении Турции из-за покупки систем С-400 у России.

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