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Apple и Google обвинили в использовании детского труда в шахтах

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Международная правозащитная организация IRAdvocates обвинила главные технологические компании США, такие как Apple, Alphabet (материнская компания Google), Dell Technologies, Microsoft, Tesla в использовании детского труда в кобальтовых шахтах в Африке. Соответствующий иск подан в окружной суд США по округу Колумбия.

В качестве истцов выступили 14 человек, их имена засекречены. Речь идет как о малолетних работниках шахт, так и родственниках детей, погибших на работе.

В заявлении говорится, что дети добывают большую часть кобальта, который необходим для литий-ионных аккумуляторов. Без них невозможна работа гаджетов, электромобилей и серверов Google, на которых западные компании зарабатывают сотни миллиардов долларов.

При этом малолетние шахтеры получают всего 2-3 доллара в день, хотя ежедневно рискуют своими жизнями. Правозащитники уверены, что корпорациям известны условия труда детей и размер его оплаты, но они не пытались добиться от поставщиков кобальта справедливости.

В IRAdvocates в связи с этим намерены взыскать с компаний компенсации в адрес пострадавших детей-шахтеров и родственников погибших, а также другие компенсации. Точный размер выплат предлагается установить суду. Кроме того, адвокаты настаивают на компенсациях всем жертвам нынешней бизнес-практики и обязать компании создать фонд для поддержки добывающих кобальт детей и рекультивации территорий, пострадавших от добычи.

Круг ответчиков по этому делу предполагается расширить за счет других технологических компаний и автопроизводителей, которые используют литий-ионные батареи.

Ранее эксперты предупреждали о возможном резком увеличении стоимости смартфонов, электрокаров и компьютеров из-за повышения стоимости кобальта. Больше половины запасов этого металла — порядка трех миллионов тонн — сосредоточены на территории Демократической Республики Конго.

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