Показан дизайн Samsung Galaxy S11

Авторитетный инсайдер Ice Universe показал дизайн будущего флагмана Samsung. Рендер позволяет рассмотреть камеру устройства Galaxy S11+.

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На изображении можно увидеть часть задней панели смартфона и разглядеть основную камеру, вписанную в прямоугольный блок черного цвета. Камера имеет минимум три сенсора — по словам инсайдера, основной сенсор, широкоугольный объектив и телевик. Правая часть блока закрыта, и увидеть, что там находится, нет никакой возможности. Ice Universe заявил, что камера должна получить еще как минимум сенсор глубины (ToF) и светодиодную вспышку.

Согласно ранним слухам, аппараты линейки Galaxy S11 должны выйти с камерой, состоящей из нескольких сенсоров. Кроме новой камеры, смартфоны серии Galaxy S11 должны получить улучшенный аккумулятор от корейского поставщика ITM Semiconductor.

Также ради увеличения производительности Samsung откажется от собственных процессоров в пользу сторонних Snapdragon 865. Исключение составит рынок Европы, где линейка Galaxy S11 выйдет с чипом Exynos 990. По версии того же Ice Universe, релиз новой серии флагманов Samsung состоится 18 февраля.

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