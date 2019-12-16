Бывшая «Мисс Украина» опубликовала фото топлес

«Мисс Украина 2018» модель Леонила Гузь опубликовала откровенную фотографию в социальных сетях. Пост появился в личном Instagram-аккаунте девушки.

На фото полуобнаженная Гузь позирует топлес на фоне красных штор, прикрывая грудь руками. Модель надела черные блестящие штаны с высокой посадкой и открытые босоножки на каблуках. Образ украинки дополняют длинные сережки, ожерелье и яркая помада бордового оттенка. Снимок сопровождается подписью «Мне френч идет?».

Большинство пользователей восхитил внешний вид бывшей «Мисс Украины». «Сочный пирожок», «Прекрасна и сексуальна», «Да, маникюр шикарный», «Хм... Так сразу и не скажешь, главную задумку дизайнера руками прикрыла», — писали они в комментариях под снимком.

В июне по итогам исследования выяснилось, что украинцы считаются самой сексуальной нацией в мире. Опрос проводил онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel среди своей полуторамиллионной аудитории. На втором месте рейтинга оказались датчане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!