Виртуальная модель рассказала о сексуальных домогательствах

Виртуальная Instagram-модель и блогерша Лил Микела (Lil Miquela) рассказала о сексуальных домогательствах водителя такси. Как сообщает Paper, ролик с несуществующей девушкой, созданной компанией Brud, раскритиковали пользователи Twitter из-за выдумки про попытку изнасилования.

Видео обрело популярность после того, как фрагмент опубликовала пользовательница с ником Green Chyna. Ролик собрал почти два миллиона просмотров.

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В своем обращении виртуальная модель говорит, что вызвала такси через приложение, чтобы добраться до пляжа. Водитель почти сразу «начал пялиться» на нее, описала Микела, а примерно через минуту «имел наглость придвинуться к ней вплотную» и спросил, реальна ли она. Мужчина стал трогать ее ногу, а после требования прекратить ущипнул модель и сказал: «Как насчет спуститься пониже?» Несуществующая девушка рассказала, что потребовала остановить машину и покинула такси. Она также изложила свои чувства и эмоции, которые якобы испытывала после произошедшего.

В комментариях к ролику пользователи соцсети посчитали, что выдумать историю о сексуальных домогательствах было некорректным решением автора аккаунта, поскольку это могло оскорбить реальных жертв насилия. «Они что, буквально выдумали сюжет про сексуальные домогательства?» — изумилась юзер Kim J. Певица Кейлани (Kehlani) отметила, что подобные видео — «игра с реальными историями, реальными травмами, а сексуальные преступления — страшная реальность». Многие сравнили ситуацию с сюжетом сериала «Черное зеркало». «Мы официально в одном из эпизодов "Черного зеркала"?» — спросила faithebacon.

Произведение графического дизайна Лил Микела создано американской компанией Brud. В 2016 году у модели появился Instagram-аккаунт, в котором публикуются фотографии и видео с ней от первого лица. Микела якобы ходит в рестораны, посещает светские мероприятия, веселится на вечеринках и записывает собственные музыкальные клипы. В настоящее время у персонажа 1,8 миллиона подписчиков Instagram. В мае 2019 года она поучаствовала в рекламной компании американского бренда Calvin Klein. В ролике виртуальная Микела поцеловалась с реальной супермоделью Беллой Хадид.

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