Мужчина смутил дочь надписями на табличках в аэропорту и прослыл лучшим отцом

Мужчина постоянно встречал дочь в аэропорту с шуточными надписями на табличке и прославился в сети. Снимки отца опубликовала в своем Twitter-аккаунте пользовательница Кортни Пэйн (Courtney Payne).

На фотографиях мужчина в разных нарядах держит картонки с приветственными словами для только что вернувшейся из путешествия дочери. «Каждый раз мой папа забирает меня из аэропорта с табличкой…», — написала Пэйн.

Она рассказала, что все началось в 2018 году, когда отец смутил ее, встретив в костюме эльфа с табличкой Santa’s naughty list: Courtney Payne («Список непослушных детей Санты: Кортни Пэйн»).

В другой раз он написал на зеленом плакате Welcome to KC miss Oregon («Добро пожаловать в Канзас, мисс Орегон»), а однажды мужчина встретил дочь с табличкой Kardashians («Семейство Кардашьян»).

Пользователи Twitter пришли в восторг от проделок отца Пэйн. «Спасибо, что поделилась этим! Твой отец самый лучший! Он подал мне отличную идею. Теперь я сделаю то же самое, когда буду встречать своих дочерей, не могу дождаться!», «Это одна из самых милых историй, что я слышал! Вы просто чудо», «Это замечательно. Темным и мрачным аэропортам так не хватает любви», «Твой отец — просто лучший», — писали они.

Публикация девушки стала вирусной и собрала больше 58 тысяч лайков, около пяти тысяч ретвитов и сотни комментариев.

В июне 2018 года американка Барбара Нильсен, прилетевшая из командировки домой в Оклахому, была обескуражена шуточной надписью, с которой ее встретил в аэропорту сын Даймен. Женщина всего на неделю улетела по работе, а когда вернулась, среди встречающих ее ждал супруг с ребенком, держащим в руках табличку Welcome home from prison, mom («Мамочка, добро пожаловать домой из тюрьмы»).

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