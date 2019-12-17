За смерть в подъезде не дождавшегося жилья россиянина ответит губернатор

Прокуратура Хакасии внесла представление губернатору республики Валентину Коновалову об устранении нарушений в законодательстве после того, как 73-летний пенсионер из Абакана умер в подъезде, не дождавшись социального жилья. Об этом 16 декабря сообщили на сайте регионального управления ведомства.

В октябре телеканал «Вести-Хакасия» рассказал о смерти пенсионера, который два месяца жил на лестничной клетке. Как уточнили в прокуратуре, работники Управления соцподдержки населения Абакана более 45 дней помогали ему с восстановлением утраченного паспорта и оформлением медицинского заключения. Пожилой человек умер, не дождавшись гарантированной государством помощи.

Следственные органы проводят проверку по факту смерти пенсионера. Прокурорская проверка установила, что жилье не предоставляется гражданам, которые не имеют документов об удостоверении личности, а также медицинского заключения о состоянии здоровья.

В ноябре 2018 года соцслужбы в городе Кораблино Рязанской области отключили от газа дом, где проживала семья пенсионеров с инвалидностью, после чего умерла пожилая женщина. Супруги Николаевские за два года задолжали газовой службе 80 тысяч рублей, поскольку их пенсии не хватало на оплату счетов: деньги уходили на еду, лекарства и выплату кредита погибшего сына. В начале ноября пожилой паре отключили газ, и температура в доме опустилась до пяти градусов. Пенсионерка, страдающая онкологическим заболеванием, пыталась вести переговоры с газовщиками, но через несколько дней умерла от инсульта.

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